Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о "минировании", взрывчатку не нашли. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформ" сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"Да, утром 6 декабря поступило анонимное сообщение о заминировании всех школ города Николаева. Детей эвакуировали, оперативные службы все проверили, никаких угроз не обнаружено. Сейчас учебный процесс понемногу восстанавливается", - сказали в полиции.

Как сообщалось, 5 декабря поступило анонимное сообщение о заминировании всех детсадов Николаева. Из них пришлось эвакуировать детей. Во время проверки в этих учреждениях взрывчатка не обнаружена.















Фото: сайт Преступности.НЕТ