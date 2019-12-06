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06.12.19 10:53

Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о "минировании", взрывчатку не нашли. ФОТОрепортаж

В Николаеве эвакуировали детей из всех школ из-за анонимного сообщения о заминировании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформ" сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"Да, утром 6 декабря поступило анонимное сообщение о заминировании всех школ города Николаева. Детей эвакуировали, оперативные службы все проверили, никаких угроз не обнаружено. Сейчас учебный процесс понемногу восстанавливается", - сказали в полиции.

Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 01

Как сообщалось, 5 декабря поступило анонимное сообщение о заминировании всех детсадов Николаева. Из них пришлось эвакуировать детей. Во время проверки в этих учреждениях взрывчатка не обнаружена.

Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 02
Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 03
Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 04
Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 05
Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 06
Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 07
Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 08
Фото: сайт Преступности.НЕТ

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