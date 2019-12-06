Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
06.12.19 10:53

Руководитель лесхоза и его подчиненные подозреваются в нелегальном сбыте древесины на Харьковщине, ущерб составил около 5,5 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов в Харьковской области. Установлено 11 должностных лиц причастных к сделке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Руководитель одного из лесхозов организовал механизм незаконной вырубки и реализации оптовых партий деревьев ценных пород. К противоправной деятельности чиновник привлек своих подчиненных. Для нелегального сбыта древесины они вносили в отчетную документацию недостоверные сведения о ее количестве и санитарном состоянии.

Задокументированы факты хищения злоумышленниками лесосырья почти на 5,5 млн грн.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в служебных помещениях государственного лесничества правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности.

Сейчас руководителю и еще десяти должностным лицам учреждения сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных различными частями ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, причастных к махинациям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные при поддержке титушек перекрыли дорогу к поселку Хотив под Киевом: владельцы элитных имений раздражаются, что рядом с их окнами проезжают обычные люди, - ветеран АТО Кривцов. ФОТО

Руководитель лесхоза и его подчиненные подозреваются в нелегальном сбыте древесины на Харьковщине, ущерб составил около 5,5 млн, - СБУ 01
Руководитель лесхоза и его подчиненные подозреваются в нелегальном сбыте древесины на Харьковщине, ущерб составил около 5,5 млн, - СБУ 02
Руководитель лесхоза и его подчиненные подозреваются в нелегальном сбыте древесины на Харьковщине, ущерб составил около 5,5 млн, - СБУ 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100