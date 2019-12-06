Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
06.12.19 12:08

Президент Национальной турорганизации Украины Липтуга работает над созданием бренда непризнанного Приднестровья. ФОТО

Президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга активно работает над созданием туристического бренда непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила журналистка Натали Ищенко.

"...Артемий Лебедев приехал в Приднестровье. Он и его команда будут заниматься разработкой бренда для нашей республики, что наряду с другими мерами поможет успешнее развивать туризм. Процесс стартовал ещё в ноябре, когда запустили первые бренд-сессии", - приводит цитату из статьи местного издания Ищенко.

По словам, Липтуги уже проведены несколько бренд-сессий.

"Есть целый набор образов. Кто-то видит Суворова, кто-то коньяк, кто-то реку или поля, кто-то - Советский Союз. Всё это упаковать в какое-то дизайнерское решение не так просто", - рассказал Липтуга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский дембель из Приднестровья пытался ввезти в Украину радиооборудование, его не пустили. ФОТО

Президент Национальной турорганизации Украины Липтуга работает над созданием бренда непризнанного Приднестровья 01Президент Национальной турорганизации Украины Липтуга работает над созданием бренда непризнанного Приднестровья 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100