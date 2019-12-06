Президент Национальной турорганизации Украины Липтуга работает над созданием бренда непризнанного Приднестровья. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила журналистка Натали Ищенко.

"...Артемий Лебедев приехал в Приднестровье. Он и его команда будут заниматься разработкой бренда для нашей республики, что наряду с другими мерами поможет успешнее развивать туризм. Процесс стартовал ещё в ноябре, когда запустили первые бренд-сессии", - приводит цитату из статьи местного издания Ищенко.

По словам, Липтуги уже проведены несколько бренд-сессий.

"Есть целый набор образов. Кто-то видит Суворова, кто-то коньяк, кто-то реку или поля, кто-то - Советский Союз. Всё это упаковать в какое-то дизайнерское решение не так просто", - рассказал Липтуга.

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