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06.12.19 12:10

Гандзюк за расследование по уничтожению Олешковского леса присудили премию (посмертно): награду получал отец. ФОТО

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк получил премию имени Василия Сергиенко за расследование его дочери по вырубке и поджогам Олешковского леса.

Об этом информирует сообщество "Хто замовив Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что посты Гандзюк о вырубке леса объединили в единый цикл расследований "Последняя капля. Повод для убийства".

"И они победили. Это была ее борьба за экологию и сохранение лесов. Борьба против поджогов и незаконных вырубок. Борьба за ее родную Херсонщину. Ведь именно Олешковские леса не дают Херсонской области превратиться в пустыню. И за эту борьбу Катя поплатилась жизнью", - говрится в комментарии.

Гандзюк за расследование по уничтожению Олешковского леса присудили премию (посмертно): награду получал отец 01

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

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Гандзюк за расследование по уничтожению Олешковского леса присудили премию (посмертно): награду получал отец 02

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