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06.12.19 13:26

Полиция Фастова задержала водителя, который пьяным сбил насмерть прохожего и сбежал. ФОТО

Вчера вечером в г. Фастове водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил насмерть пешехода и въехал на территорию частного домовладения. После этого он скрылся с места происшествия, бросив машину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Погибшим оказался 57-летний местный житель.

Правоохранители начали неотложные розыскные мероприятия, и вскоре злоумышленника задержали сотрудники Управления полиции охраны. Им оказался пьяный 54-летний фастовчанин - алкотестер зафиксировал 0,8 промилле. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Полиция Фастова задержала водителя, который пьяным сбил насмерть прохожего и сбежал 01
Полиция Фастова задержала водителя, который пьяным сбил насмерть прохожего и сбежал 02
Полиция Фастова задержала водителя, который пьяным сбил насмерть прохожего и сбежал 03

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Дальнейшую судьбу водителя-нарушителя решит суд.

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