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06.12.19 14:28

Зеленский на Донбассе: перед встречей в "нормандском формате" я убедился, что наша армия готова к любому развитию ситуации. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что ему было важно встретиться с украинскими воинами накануне очень важной встречи в Нормандском формате в Париже 9 декабря и убедиться в готовности ВСУ к любому развитию событий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил, выступая в пятницу перед военнослужащими ООС в городе Часов Яр Донецкой области по случаю Дня ВСУ.

"За несколько дней перед очень важной встречей (в Нормандском формате. - Ред.) мне было очень важно лично встретиться с вами, с воинами, которые ежедневно смотрят врагу в глаза и мужественно держат оборону на востоке нашего государства. Я в очередной раз убедился в высокой боевой готовности наших подразделений к любому, к любому развитию ситуации".

Как известно, 9 декабря во Франции состоится саммит глав государств "нормандской четверки".

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Зеленский на Донбассе: перед встречей в нормандском формате я убедился, что наша армия готова к любому развитию ситуации 01
Зеленский на Донбассе: перед встречей в нормандском формате я убедился, что наша армия готова к любому развитию ситуации 02
Зеленский на Донбассе: перед встречей в нормандском формате я убедился, что наша армия готова к любому развитию ситуации 03
Зеленский на Донбассе: перед встречей в нормандском формате я убедился, что наша армия готова к любому развитию ситуации 04
Зеленский на Донбассе: перед встречей в нормандском формате я убедился, что наша армия готова к любому развитию ситуации 05
Зеленский на Донбассе: перед встречей в нормандском формате я убедился, что наша армия готова к любому развитию ситуации 06

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