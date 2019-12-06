Зеленский на Донбассе: перед встречей в "нормандском формате" я убедился, что наша армия готова к любому развитию ситуации. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил, выступая в пятницу перед военнослужащими ООС в городе Часов Яр Донецкой области по случаю Дня ВСУ.

"За несколько дней перед очень важной встречей (в Нормандском формате. - Ред.) мне было очень важно лично встретиться с вами, с воинами, которые ежедневно смотрят врагу в глаза и мужественно держат оборону на востоке нашего государства. Я в очередной раз убедился в высокой боевой готовности наших подразделений к любому, к любому развитию ситуации".

Как известно, 9 декабря во Франции состоится саммит глав государств "нормандской четверки".

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