Мы делаем все, чтобы сценарий отведения наших войск по всей линии фронта, не состоялся, - Порошенко в военном госпитале. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Я здесь для того, чтобы поздравить и поблагодарить вас", - сказал Порошенко и подчеркнул - нашу армию любят и уважают украинцы и боится враг.

"Мы делаем все, чтобы был мир. Но мир, который приведет к освобождению украинской земли, а не мир на условиях капитуляции, когда мы бежим с нашей земли", - отметил он.

Пятый президент Украины поинтересовался мнением военных об отводе войск от линии разграничения. Военные отметили, что то, что их заставляют оставлять занимаемые позиции, снижает боевой дух, потому что они оставляют свою землю, которую обороняли от врага. Они рассказали, что в Вооруженных силах нет тех, кто бы поддерживал разведения войск.

Порошенко подчеркнул: "Мы делаем все возможное для того, чтобы сценарий, когда они собирались отводить войска по всей линии фронта, не был осуществлен. Мы этого не допустим. Потому что для них это все пустой звук, а для нас - это большое количество крови, пота, нервов, потерянных друзей".

Он отметил, что сегодня сложилась такая ситуация, что сами Вооруженные Силы нуждаются в защите от попыток переписать историю; от того, чтобы "тыловые крысы" не атаковали боевых солдат, офицеров и иногда даже генералов; от пятой колонны, которая появилась внутри нашего государства и говорит, что защищать государство - это не так важно.

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Петр Порошенко убежден, что государство обязано отдавать должное и армии, и каждому военнослужащему.

"Важно сделать все для того, чтобы начатый процесс повышения материального обеспечения военнослужащих продолжился" - подчеркнул Порошенко.

Он констатировал, что в этом году повышение зарплат и социальных выплат военным, к сожалению, заморожено и не произойдет.

Порошенко считает чрезвычайно важным продолжение начатой программы модернизации военной техники и вооружения армии. Тем более, что сейчас выполнение более половины оборонного заказа остановлено.

"Нельзя допустить разрушения новой системы питания, обеспечения вещевым имуществом, системы обеспечения армии", - предостерегает Порошенко.

Несколько военных обратились с просьбами о помощи в решении вопросов по выплате компенсаций временно перемещенным лицам. Пятый президент Украины заверил, что все эти вопросы держать на контроле и сделает все необходимое для их решения.

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