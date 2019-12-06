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06.12.19 15:30

Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция. ФОТО

Вечером 5 декабря в г. Голая Пристань на Херсонщине мать забыла на улице 6-месячную дочь. У ребенка незначительное переохлаждение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Внимание неравнодушных прохожих привлекла коляска, в которой плакала девочка возрастом около 6 месяцев. Люди сначала ждали, что к коляске подойдет мать. Когда никто так и не появился, прохожие позвонили в полицию.

Кроме незначительного переохлаждения, с девочкой было все хорошо. Прохожие и полицейские успели вовремя забрать ребенка с улицы.

За это время в полицию никто не обращался по поводу исчезновения ребенка, поэтому правоохранители начали поиски ее родных. Одна из врачей узнала девочку и предоставила данные ее матери. Женщине 34 года и семья состоит на учете, как неблагонадежная. Кроме 6-месячной девочки, у женщины еще двое детей 11 и 12 лет, проживающие с родным отцом.

Работники полиции разыскали горе-мать, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва держалась на ногах. Она объяснила, что вышла погулять с ребенком, встретила знакомого, с которым поссорилась и подралась. Во время конфликта она оставила коляску с дочкой возле дома, а потом забыла о ней и пошла по делам.

Сейчас ребенок находится в больнице, где будет еще несколько дней под наблюдением.

После проведения проверок будет решаться вопрос о лишении родительских прав женщины на дочь.

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Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция 01
Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция 02

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