В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент заслушал доклад об оперативной ситуации в районе проведения ООС и пообщался с военнослужащими.
"Мы благодарны вам за вашу большую работу, за то, что защищаете нашу родную землю", - подчеркнул Зеленский.
Президент вручил военнослужащим ценные подарки - часы.
"Глава государства присоединился к праздничному обеду с военными, посмотрел детские рисунки, которые им прислали как поздравление, и послушал рассказы о буднях на передовой", - говорится в сообщении.