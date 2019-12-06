В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.







Президент заслушал доклад об оперативной ситуации в районе проведения ООС и пообщался с военнослужащими.

"Мы благодарны вам за вашу большую работу, за то, что защищаете нашу родную землю", - подчеркнул Зеленский.

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Президент вручил военнослужащим ценные подарки - часы.









"Глава государства присоединился к праздничному обеду с военными, посмотрел детские рисунки, которые им прислали как поздравление, и послушал рассказы о буднях на передовой", - говорится в сообщении.





