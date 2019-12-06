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06.12.19 17:05

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил места дислокации военного подразделения, которое выполняет задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 01

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 02

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 03

Президент заслушал доклад об оперативной ситуации в районе проведения ООС и пообщался с военнослужащими. 

"Мы благодарны вам за вашу большую работу, за то, что защищаете нашу родную землю", - подчеркнул Зеленский. 

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 04

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В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 05
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 06

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В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 07
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 08

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 09
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 10

Президент вручил военнослужащим ценные подарки - часы.

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 11
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 12
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 13
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 14

"Глава государства присоединился к праздничному обеду с военными, посмотрел детские рисунки, которые им прислали как поздравление, и послушал рассказы о буднях на передовой", - говорится в сообщении.

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 15
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 16
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 17

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