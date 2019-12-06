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06.12.19 17:23

СБУ предотвратила утечку конфиденциальной информации в РФ на Житомирщине. ФОТО

В Житомирской области Служба безопасности Украины блокировала утечку конфиденциальной информации из государственных учреждений, воинских частей и коммунальных предприятий региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Местная коммерческая структура незаконно установила российское программное обеспечение на компьютерах более 50 госучреждений. Использование запрещенных программ создавало предпосылки для доступа спецслужб РФ в государственные информационно-телекоммуникационные системы.

При заключении договоров на обслуживание двое владельцев фирмы реализовывали программную продукцию, которая решением СНБО Украины внесена в санкционный список.

Для прикрытия противоправной деятельности дельцы постоянно меняли юридические названия, подконтрольной им коммерческой структуры.

Во время обысков в офисных помещениях фигурантов дела и государственных учреждениях правоохранители обнаружили серверное оборудование, компьютерную технику и договорную документацию.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 330 (передача или собирание сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны) продолжается досудебное расследование.

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СБУ предотвратила утечку конфиденциальной информации в РФ на Житомирщине 01
СБУ предотвратила утечку конфиденциальной информации в РФ на Житомирщине 02

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