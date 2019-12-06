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06.12.19 20:34

Альтернативный вариант обложки журнала Time, "подарок" от Путина, новые правила получения субсидии. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Альтернативный вариант обложки журнала Time, подарок от Путина, новые правила получения субсидии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Альтернативный вариант обложки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Украины на обложке журнала Time. ФОТО ДНЯ

Альтернативный вариант обложки журнала Time, подарок от Путина, новые правила получения субсидии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Короче, што не ясно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова провести конституционную реформу: ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия, - Ермак

Альтернативный вариант обложки журнала Time, подарок от Путина, новые правила получения субсидии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Нынче время такое...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Менеджеры "Нафтогаза" - "газовые боевики" эпохи Порошенкo, а ныне время Зеленского, - член Совфеда РФ Пушков

Альтернативный вариант обложки журнала Time, подарок от Путина, новые правила получения субсидии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Экспериментатор

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа от ОПЗЖ Киву застали за просмотром пикантного ролика в сессионном зале Рады. ВИДЕО

Альтернативный вариант обложки журнала Time, подарок от Путина, новые правила получения субсидии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

- Вы знаете кем я был до Верховной рады?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прекратите драку!" - нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. ВИДЕО

Альтернативный вариант обложки журнала Time, подарок от Путина, новые правила получения субсидии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

... и это еще не все "подарки"

Альтернативный вариант обложки журнала Time, подарок от Путина, новые правила получения субсидии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Цитаты великих

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Альтернативный вариант обложки журнала Time, подарок от Путина, новые правила получения субсидии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Ну, давай...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труба "слит": в чьи руки Зеленский передаст управление ГБР?

Альтернативный вариант обложки журнала Time, подарок от Путина, новые правила получения субсидии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Новые правила получения субсидии

Альтернативный вариант обложки журнала Time, подарок от Путина, новые правила получения субсидии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Воровайки

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если будет надо, заберем Одессу", - российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе

Альтернативный вариант обложки журнала Time, подарок от Путина, новые правила получения субсидии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Вас ждет политическое шоу…

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