Альтернативный вариант обложки журнала Time, "подарок" от Путина, новые правила получения субсидии. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Альтернативный вариант обложки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Украины на обложке журнала Time. ФОТО ДНЯ

Короче, што не ясно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова провести конституционную реформу: ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия, - Ермак

Нынче время такое...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Менеджеры "Нафтогаза" - "газовые боевики" эпохи Порошенкo, а ныне время Зеленского, - член Совфеда РФ Пушков

Экспериментатор

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа от ОПЗЖ Киву застали за просмотром пикантного ролика в сессионном зале Рады. ВИДЕО

- Вы знаете кем я был до Верховной рады?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прекратите драку!" - нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. ВИДЕО

... и это еще не все "подарки"

Цитаты великих

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Ну, давай...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труба "слит": в чьи руки Зеленский передаст управление ГБР?

Новые правила получения субсидии

Воровайки

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если будет надо, заберем Одессу", - российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе

Вас ждет политическое шоу…

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