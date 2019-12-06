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06.12.19 22:45

"Мы не даем Кабмину все полномочия", "Внимательно слушаем спикера", - из переписки нардепов в Раде 6 декабря. ФОТОрепортаж

6 декабря депутаты ВР заслушали членов Кабмина, приняли в первом чтении закон о госслужбе и расширили урегулирование электронных обращений граждан.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 01

Начало работы ВР 6 декабря 

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 02

Руководство ВР - Разумков и Стефанчук

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 03

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 04\

Депутаты на консультациях с членами Кабмина Миловановым и Маркаровой

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 05

В.Рабинович и В.Новинский

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 06

Президиум ВР. К Стефанчукуи Разумкову пришел Я.Железняк из "Голоса"

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 07

Премьер Гончарук в Раде. Рядом с ним М.Волынец

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 08

Разумков и Стефанчук


Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 09

Сопредседатель фракции "СН" Д.Арахамия

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 10

С.Тарута в окружении коллег из "СН"

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 11

Совещание фракции "СН"

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 12

Сопредседатель фракции СН А.Корниенко и спикер Д.Разумков

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 13

Жан Беленюк из "СН" общается с коллегой

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 14

С. Бобровская (Голос) и А.Клочко (СН)

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 15

К депутатам от "Голоса" пришел А.Иванчук 

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 16
Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 17

Депутатские жестикуляции

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 18

Юлия Тимошенко и Григорий Немыря

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 19

А.Корниенко за трибуной ВР 


Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 20

Депутатское общение


Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 21

А.Корниенко "СН" и А.Шкрум "Батькивщина"

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 22

Герой вчерашней драки Гео Лерос с депутатом от ОПЗЖ А. Колтуневичем


Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 23

А.Клочко из "СН" с Н.Шуфричем из ОПЗЖ

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 24

"Будут чаще нас депутатов слышать", - телефон нардепа из "СН" Н.Тищенко

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 25

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 26

"Правку 141 ставят на подтверждние и мы проваливаем. Внимательно слушаем спикера", -  из переписке в чате "Зе!депутат" на телефоне нардепа от "СН" Ольги Совгири


Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 27

А. Деркач и В.Наливайченко

Мы не даем Кабмину все полномочия, Внимательно слушаем спикера, - из переписки нардепов в Раде 6 декабря 28

Общение Джемилева с коллегой

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