Погибшую при пожаре в одесском колледже Ксению Бабенко похоронили на Одесчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Бессарабия INFORM".

Траурная процессия прошла во дворе школы, где училась Ксения. Окончила она это учебное заведение в 2018 году. Также здесь ее мама работает учительницей.

Провести девушку в последний путь пришли жители не только ее родного села, но и соседних.











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По информации "Канал 24", во время пожара студентка выпрыгнула из окна, ее привезли в больницу в агональном состоянии. Ксения умерла через 15 минут после госпитализации.

Известно, что в 2015 году, находясь в 6-м классе, девочка заняла одно из призовых мест в конкурсе "Лучший дневник". В 2018 году Ксения закончила 9-й класс школы в селе Новониколаевка и поступила в Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

На данный момент число погибших при пожаре составляет 5 человек, пропавших без вести - 10.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.