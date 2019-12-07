Легендарная "таблетка": в Киеве открыли памятник медикам, погибшим в зоне боевых действий. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в материале информационного агентства Министерства Обороны Украины "Армия Inform", сообщает Цензор.НЕТ.

На церемонии открытия присутствовали начальник медицинской службы ВС Украины, генерал-майор медслужбы Игорь Хоменко, начальник НВМКЦ генерал-майор медслужбы Анатолий Казмирчук, личный состав военного госпиталя, ветераны АТО, волонтеры и представители духовенства.

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"Военные медики с первых дней войны с достоинством выполняют обязанности по оказанию медицинской помощи нашим раненым воинам, иногда рискуя и собственной жизнью. 65 медработников погибли, выполняя обязанности на войне", - отметил Хоменко.









После чествования героев минутой молчания, открыть мемориал "Лицо войны" выпала честь авторам инициаторам его создания - руководителю автомобильной службы капитану Юрию Слипчуку и ветерану АТО Игорю Симутину.

"Благодаря совместным усилиям нашего коллектива и значительной поддержке руководства центра появился этот образ - боевого санитарного авто УАЗ-3962, прославленного под названием "Таблетка". На ее борту, под вражескими обстрелами, находились отважные водители и врачи, которые изо всех сил спасали наших воинов. На твердом граните высечены имена героев современности, сложивших головы за Украину, которых мы всегда будем помнить!" - отметил капитан Слипчук.