Группа злоумышленников занималась вымогательством денег у участников судебных процессов в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, в состав группы входило четверо жителей областного центра. Через личные связи они подыскивали граждан, дела которых находились на рассмотрении в судах. За различные суммы денег злоумышленники предлагали им содействие в якобы положительном решении вопросов в судебных органах, в частности относительно избежания административной или уголовной ответственности.

При этом фактического влияния на принятие соответствующих судебных решений участники группировки не имели.

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Деньги за "услуги" граждане должны были перечислять на банковскую карточку. Все контакты со своими клиентами злоумышленники осуществляли дистанционно - по телефону или с использованием интернет-сервисов.

Оперативники спецслужбы задокументировали десять эпизодов противоправной деятельности группы.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в Одессе и Запорожской области правоохранители обнаружили более 100 SIM-карт мобильной связи, кредитные и платежные банковские карты, терминалы мобильных телефонов, электронно-вычислительную технику с доказательствами незаконных действий.

Сейчас злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются следственные действия для установления всех вероятно причастных к деятельности организованной группировки.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.









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