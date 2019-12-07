Умер бывший боец 95 ОДШБр, Народный Герой Игорь Волынец. ФОТО

Игорь Волынец с позывным Енот служил во втором батальоне 95 бригады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу премии Народный Герой Украины.

"Бесконечно возил БТРом в аэропорт бойцов. Садился и ехал. Сколько нужно - столько и возил. Вчера погиб… Беда", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что смерть наступила 6 декабря. Похороны пройдут 8 декабря в полдень в селе Голубовка Ружинского района Житомирской области.

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Отметим, что указом президента от 15 сентября 2015 года Игорь Михайлович Волынец был награжден орденом "За мужество" III степени. А в январе 2016 года он получил орден "Народный Герой Украины".

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