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08.12.19 12:45

Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 декабря, в городе Бахмуте Донецкой области состоялось прощание с Артемом Мирошниченко, местным волонтером, активистом волонтерской группы "Бахмут украинский", который был сильно избит 29 ноября, в результате чего впал в кому и от полученных травм скончался 6 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Нападение на Артема совершили двое молодых людей, 2002 и 2003 годов рождения: Николай Барабаш и Александр Барышок, который уже имел судимость за грабеж.

Из материалов дела, озвученных на заседании суда 7 декабря стало известно, что били Мирошниченко оба парня. Это зафиксировали видеокамеры из домов рядом и видеорегистратор машины, которая была припаркована возле места избиения. Хотя следствие указывало, что удары осуществлял только Барабаш.

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Двум нападающим инкриминируют ч. 2 ст. 121 УК - умышленное нанесение телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Похоронят Артема Мирошниченко в Ямполе. У него остался брат.

Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками 01
Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками 02
Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками 03
Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками 04
Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками 05
Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками 06

Фото - Владимир Пастушок

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