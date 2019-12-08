Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал, выступая со сцены на Майдане, где проходит вече "Червоні лінії для Зе".

"Прошу, не верьте Путину после всего того, что он сделал плохого для Украины... Не бойтесь Путина, он не такой страшный. Посмотрите, как мы изменились за эти пять лет", - обратился Порошенко к Зеленскому.

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"Я благодарю всех неравнодушных. Десятки тысяч людей по всей Украине демонстрируют солидарность. А еще я благодарен заграничному украинству, которое по всему миру, в том числе в Париже проводит акции в поддержку Украины. Это сегодня то, в чем Украина нуждается - в вашем неравнодушии", - отметил Порошенко.

Также пятый президент поблагодарил фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

"Парламентская оппозиция объединилась против капитуляции, и внепарламентские силы в этот день вместе с нами. Только вместе мы можем противостоять сдаче укранских интересов", - подчеркнул Порошенко.

"Мы на этом майдане искренне желаем успехов завтра украинской делегации. Пусть никто не передергивает - мы тут, потому что мы верим в нашу победу. Но мы также тут, чтобы не допустить поражение после той цены, которая была заплачена героями за 300 лет борьбы за нашу независимость, за пять лет отпора российскому агрессору", - подытожил Порошенко.











Фото - Олег Богачук