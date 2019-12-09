"Красные линии для Зеленского", - народные вече прошли в разных городах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ.
В Днепре возле здания облгосадминистрации провели акцию протеста "Красные линии для Зеленского", сообщает Радіо Свобода. На нее собрались около трех сотен человек с национальной символикой.
По словам участников, их цель - напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать. Люди замечали, что собрались сами, скоординировав свои действия в соцсетях.
Также издание сообщает, что около тысячи львовян приняли участие в народном вече в канун встречи в "нормандском формате". Главный призыв к президенту Украины - не сдать Украину России. Акция началась с минуты молчания по погибшим в Одессе.
Во время вече прошел флешмоб "Россия убивает Украину". В руках его участники держали информационные плакаты о Голодоморе 1932-1933 годов, о репрессиях советской власти против украинского народа. По словам участников флешмоба, они продемонстрировали, когда Украина бросается в объятия России, то получает пулю.
Около сотни людей собрались возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе, поддержав акцию "Красные линии для Зеленского", передает hromadske.
Целью акции является привлечение внимания одесситов и президента Владимира Зеленского к возможным ошибкам, которые Зеленский может сделать во время "нормандской встречи".
Также более 200 харьковчан собрались на митинг, чтобы предостеречь президента Владимира Зеленского от пересечения "красных линий" во время переговоров в "нормандском формате" 9 декабря в Париже, информирует издание.
Напомним, 8 декабря вече прошло на Майдане в Киеве.