По материалам антикоррупционного подразделения СБУ уволены семь прокуроров, осуждены - четыре. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, сообщается, что с начала 2019 г. по материалам спецподразделений по борьбе с коррупцией и оргпреступностью:

- начато 10 уголовных производств по ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины;

- сообщено о подозрении в коррупционных правонарушениях 11 работникам органов прокуратуры, в том числе 3 руководителям;

- осуждены четыре прокурора;

- уволены от занимаемых должностей 7 должностных лиц.

В общем злоумышленники получили неправомерной выгоды на миллион гривен.

Так $ 2000 требовал от государственного регистратора начальник одной из местных прокуратур Кировоградской области за закрытие дела по незаконному отчуждению недвижимости.





За рассмотрение уголовного производства по упрощенной процедуре и применения более мягкого наказания хотел получить взятку работник местной прокуратуры с Херсонщины.

В $ 5000 оценил свое содействие прокурор Киевской местной прокуратуры. Не бесплатно он обещал обвиняемому в краже киевлянину изменить реальный срок заключения на условный срок наказания.

За последние несколько месяцев СБУ разоблачила на взятках 4 прокуроров в разных регионах Украины.

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Сразу двух прокуроров местной прокуратуры разоблачила СБУ на Полтавщине. За $ 5000 чиновники обещали предпринимателю смягчить квалификацию вроде совершенного им преступления.





В Черкасской области прокурор "погорел" на взятке за сокрытие факта хищения бюджетных средств.





На Запорожье прокурор одной из местных прокуратур угрожал фермеру уголовной ответственностью за якобы незаконное получение земли. "Решить вопрос" чиновник предлагал за $ 10000.





Фото: пресс-служба СБУ

За совершенные уголовные преступления злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и конфискация имущества.