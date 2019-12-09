Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
09.12.19 09:51

По материалам антикоррупционного подразделения СБУ уволены семь прокуроров, осуждены - четыре. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины продолжает выявлять коррупционные правонарушения среди работников органов прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. 

Так, сообщается, что с начала 2019 г. по материалам спецподразделений по борьбе с коррупцией и оргпреступностью:

- начато 10 уголовных производств по ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины;
- сообщено о подозрении в коррупционных правонарушениях 11 работникам органов прокуратуры, в том числе 3 руководителям;
- осуждены четыре прокурора;
- уволены от занимаемых должностей 7 должностных лиц.

В общем злоумышленники получили неправомерной выгоды на миллион гривен.

Так $ 2000 требовал от государственного регистратора начальник одной из местных прокуратур Кировоградской области за закрытие дела по незаконному отчуждению недвижимости.

По материалам антикоррупционного подразделения СБУ уволены семь прокуроров, осуждены - четыре 01
По материалам антикоррупционного подразделения СБУ уволены семь прокуроров, осуждены - четыре 02

За рассмотрение уголовного производства по упрощенной процедуре и применения более мягкого наказания хотел получить взятку работник местной прокуратуры с Херсонщины.

В $ 5000 оценил свое содействие прокурор Киевской местной прокуратуры. Не бесплатно он обещал обвиняемому в краже киевлянину изменить реальный срок заключения на условный срок наказания.

За последние несколько месяцев СБУ разоблачила на взятках 4 прокуроров в разных регионах Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году СБУ разоблачила на коррупции 112 полицейских, среди них 18 руководителей. Максимальная сумма взятки - $50 тысяч. ФОТОрепортаж

Сразу двух прокуроров местной прокуратуры разоблачила СБУ на Полтавщине. За $ 5000 чиновники обещали предпринимателю смягчить квалификацию вроде совершенного им преступления.

По материалам антикоррупционного подразделения СБУ уволены семь прокуроров, осуждены - четыре 03
По материалам антикоррупционного подразделения СБУ уволены семь прокуроров, осуждены - четыре 04

В Черкасской области прокурор "погорел" на взятке за сокрытие факта хищения бюджетных средств.

По материалам антикоррупционного подразделения СБУ уволены семь прокуроров, осуждены - четыре 05
По материалам антикоррупционного подразделения СБУ уволены семь прокуроров, осуждены - четыре 06

На Запорожье прокурор одной из местных прокуратур угрожал фермеру уголовной ответственностью за якобы незаконное получение земли. "Решить вопрос" чиновник предлагал за $ 10000.

По материалам антикоррупционного подразделения СБУ уволены семь прокуроров, осуждены - четыре 07
По материалам антикоррупционного подразделения СБУ уволены семь прокуроров, осуждены - четыре 08
Фото: пресс-служба СБУ

За совершенные уголовные преступления злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и конфискация имущества.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100