УПЦ (МП) возвела в епископы священника с медалью оккупантов "За защиту Крыма", - Зоря. ФОТО

Об этом сообщает архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.

Каллиник стал епископом Бахчисарайскими еще в 2016 году по решению Священного Синода УПЦ (МП).

"Без объявления сделали "епископом Бахчисарайским" Московского Патриархата Каллиника Чернышева - известного пособника русских оккупантов в Крыму. Ждали почти 4 года, а накануне встречи в Париже решили показать, "кто здесь хозяин"", - отметил Зоря.

По его информации, местом посвящения стал Николаевский собор в украинском городе Нежин. На сайте Херсонской епархии УПЦ МП также опубликованы соответствующие фото из Нежина, где Каллиник стоит среди архиереев Московского патриархата в мантии епископа.

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В Крымской епархии УПЦ (МП) опровергали обвинения в сепаратизме в адрес Каллиника (Чернышева).

Каллиник (в миру Константин) Чернышев родился в 1977 году в Евпатории. Имеет юридическое и экономическое высшие образования, степень магистра богословия. Монашеский постриг с именем Каллиник принял в 2008 году. В 2012 году по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря был поставлен духовником Таврической духовной семинарии. В 2013 году возведен в сан архимандрита. Согласно данным сайта "Миротворец", принимал активное участие в аннексии Крыма: проводил антиукраинскую агитацию, разместив склад оружия для "самообороны Крыма" на территории храма Святого Пророка Иоанна Крестителя в селе Уютное, настоятелем которого является. От российских властей Крыма получил медаль "За защиту Крыма".