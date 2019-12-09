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09.12.19 12:46

19-летний киевлянин изнасиловал школьницу и вымогал у нее деньги, угрожая выложить интимные снимки в интернет. ФОТО

Киевской местной прокуратурой №7 сообщено о подозрении 19-летнему местному жителю по факту изнасилования несовершеннолетней девушки и вымогательства у нее денежных средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что подозреваемый после знакомства с 11-летней школьницей стал посылать ей сообщения сексуального характера, постепенно развращая последнюю. Кроме того, злоумышленник требовал, чтобы девочка отправляла ему собственные фотографии в обнаженном виде и побудил ее употреблять с ним наркотические и психотропные вещества.

В дальнейшем, применяя психологическое насилие, подозреваемый, воспользовавшись тем, что малолетняя школьница не понимает значения совершаемых в отношении нее действий и не может оказать сопротивления, заставил последнюю раздеться и изнасиловал ее.

После этого злоумышленник потребовал у девочки денежные средства, угрожая в случае отказа выложить в интернет фотографии школьницы в обнаженном виде.

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По результатам предварительного расследования, которое осуществлялось совместно с Подольским УП ГУ Национальной полиции Украины, злоумышленника удалось установить и задержать.

19-летний киевлянин изнасиловал школьницу и вымогал у нее деньги, угрожая выложить интимные снимки в интернет 01

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней), ч. 1,2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно) УК Украины. Местная прокуратура готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступных действий.

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