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09.12.19 14:22

Смертельное ДТП в Одесской области: один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, серьезно пострадали. ФОТО

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Белгород-Днестровском районе, в результате которого один человек погиб, еще четверо, среди которых двое детей - получили тяжелые телесные повреждения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области.

Событие произошло сегодня, 9 декабря, утром между селами Выпасное и Бритовка.

Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 34-летняя водитель легкового фургона "Renault Kangoo" совершила столкновение с "Mitsubishi", выехав на встречную полосу.

Смертельное ДТП в Одесской области: один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, серьезно пострадали 01

В результате ДТП женщина погибла мгновенно, а трое ее пассажиров - мальчик и девочка 7-ми и 8-ми лет и 18-летняя девушка получили тяжелые телесные повреждения. Кроме того, травмы получил и 57-летний водитель "Mitsubishi". Всех их забрала скорая.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Смертельное ДТП в Одесской области: один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, серьезно пострадали 02
Фото: сайт Нацполиции

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