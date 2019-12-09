Во Львове случился пожар в девятиэтажном жилом доме, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 13:24. Возгорание возникло в каморке на лестничной клетке между 5 и 6 этажами девятиэтажного жилого дома.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. Во время проведения работ по ликвидации пожара спасатели с верхних квартиры с помощью спасательных устройств на свежий воздух вывели 3 человека. Из нижних квартир многоэтажки было выведено еще 17 человек.

Также, было установлено, что в лифте находится человек, которого спасатели совместно с работниками лифтовой службы высвободили.

В результате происшествия пострадал житель дома 1981 года рождения. Пострадавший получил ожоги лица I степени и рук I-II степени. После оказания медицинской помощи мужчина от госпитализации отказался.

Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается.

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