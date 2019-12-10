Гражданин РФ с тремя пистолетами задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о задержании мужчины с оружием. На место выехала следственно-оперативная группа.

Около полуночи во время патрулирования на улице Анны Ахматовой полицейские полка особого назначения № 1 проверили автомобиль "Форд", за рулем которого находился 42-летний гражданин России. Стало известно, что транспортное средство находилось на территории Украины с нарушением таможенного законодательства.

В салоне автомобиля правоохранители обнаружили пакет с тремя предметами, похожими на огнестрельное оружие в разобранном состоянии. Владелец иномарки объяснил, что изъятые предметы являются пистолетами марки "Глок", которые принадлежат ему.

По факту незаконного обращения с оружием следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Задержанному выбирают меру пресечения.

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