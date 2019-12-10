Женщина погибла, еще пять человек получили травмы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в области, передает Цензор.НЕТ.

По данным полиции, авария произошла 9 декабря на автотрассе "Броды-Червоноград" в Радеховском районе Львовской области.

"В результате столкновения водитель ВАЗ-2106, 44-летняя жительница одного из сел района, получила травмы, от которых скончалась в больнице. Четверо пассажиров ВАЗа, а также водитель "Шкоды", 32-летний житель Сокаля, доставлены в больницу", – указано в сообщении полиции.

Также в отделе коммуникации сообщили, что водителя "Шкоды" позже задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Его уведомили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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