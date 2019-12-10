"Мы вам бл#ди сделаем потепление", - "Миротворец" о реакции Союза журналистов РФ на якобы закрытие сайта. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 10.12.2019 года в 18:00 на радость тварям от медиабл#дства, боевикам и российским наемникам, а также ввиду некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", - говорилось в сообщении на сайте проекта.

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В российских СМИ, а также Союзе журналистов РФ с радостью восприняли эту информацию.

"Закрытие этого сайта - явный признак потепления отношений между нашими странами", - сказал глава организации Владимир Соловьев, подчеркнув, что "это один из итогов встречи президентов в Париже".

Однако, как выяснилось, "Миротворец" остановит свои сервера только на 2 часа и обещает в 20:00 "сделать потепление" всем, кто поверил в его закрытие.