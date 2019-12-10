В ДТП с участием школьного автобуса на Львовщине травмировались 5 человек, из них 3 - дети, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Ниацональной полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 декабря, около 8.20 на автодороге Киев - Чоп в селе Коростов, Сколевского района.

Как установили полицейские, произошло столкновение автомобиля "Пежо 308", которым управлял 28-летний львовянин, со школьным автобусом "ТАТА" под управлением 46-летнего жителя Сколевского района.

Вследствие ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса, жители города Сколе возрасте 11-17 лет, а также водитель и пассажирка "Пежо", 24-летняя киевлянка.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

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