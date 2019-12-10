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10.12.19 17:08

Чиновники горсовета на Николаевщине присвоили 1,3 млн грн во время ремонта детсада, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей одного из департаментов городского совета Южноукраинска на присвоении денег, предназначенных для реконструкции учреждений дошкольного образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Чиновники организовали схему получения неправомерной выгоды через использование бюджетных средств. В 2018 году они заключили договор с коммерческой структурой на проведение капитального ремонта городского детского сада. При этом фигуранты дела искусственно завысили стоимость выполненных работ и использованных промышленных материалов. Для вывода денег в "тень" чиновники привлекли представителей фирмы подрядчика.

По оценке экспертов, сделка нанесла государству ущерб на 1,3 млн грн.

Во время обысков в городском совете, в офисных и складских помещениях подрядной организации, а также в помещениях и автомобилях фигурантов дела, в частности экс-руководителя департамента горсовета, обнаружены печати, документация и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

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Чиновники горсовета на Николаевщине присвоили 1,3 млн грн во время ремонта детсада, - СБУ 01

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