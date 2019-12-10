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10.12.19 17:58

Мемориал павшим в бою морским пехотинцам открыли на Одесчине. ФОТОрепортаж

В Одесской области на территории военного городка открыли мемориальный комплекс в честь павших в боях морских пехотинцев 35 отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты ВМС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Участники почтили павших морских пехотинцев минутой молчания и возложили венки и цветы к мемориалу. Капеллан 35-й бригады отец Александр провел панихиду, после чего родственники погибших бойцов получили награды за своих сыновей. В частности, медалью "Защитнику Отечества" посмертно награждены: лейтенант Андрей Барсуков, старший сержант Иван Сакаль, старший матрос Денис Козьма, матрос Александр Бердник, матрос Михаил Кобец, матрос Александр Ляшок.

Мемориал павшим в бою морским пехотинцам открыли на Одесчине 01
Мемориал павшим в бою морским пехотинцам открыли на Одесчине 02
Мемориал павшим в бою морским пехотинцам открыли на Одесчине 03
Мемориал павшим в бою морским пехотинцам открыли на Одесчине 04
Мемориал павшим в бою морским пехотинцам открыли на Одесчине 05

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Композиция мемориала состоит из нескольких элементов, в которых присутствует атрибутика, характерная именно для морских пехотинцев: берет, якорь, корабельная рында. На фоне военной символики отдельно выделяются журавли – будто души, поднимающиеся в небо.

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