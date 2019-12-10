Мемориал павшим в бою морским пехотинцам открыли на Одесчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты ВМС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Участники почтили павших морских пехотинцев минутой молчания и возложили венки и цветы к мемориалу. Капеллан 35-й бригады отец Александр провел панихиду, после чего родственники погибших бойцов получили награды за своих сыновей. В частности, медалью "Защитнику Отечества" посмертно награждены: лейтенант Андрей Барсуков, старший сержант Иван Сакаль, старший матрос Денис Козьма, матрос Александр Бердник, матрос Михаил Кобец, матрос Александр Ляшок.











Смотрите также: Мемориал погибшим на Донбассе участникам АТО/ООС открыли на Сумщине. ФОТО

Композиция мемориала состоит из нескольких элементов, в которых присутствует атрибутика, характерная именно для морских пехотинцев: берет, якорь, корабельная рында. На фоне военной символики отдельно выделяются журавли – будто души, поднимающиеся в небо.