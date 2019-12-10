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10.12.19 18:37

"Дичь" от Путина, красные линии, анализы "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

...а к вопросу Крыма вообще не дошли....

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я думал, что раз-раз и договорились, но здесь по-другому, - Зеленский о переговорах с Путиным

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ну, наконец вы вернули нам наши территории. Сколько готовы компенсировать?" - план кандидата в президенты Зеленского на разговор с Путиным. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": К вопросу Крыма мы не дошли, - Зеленский

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Он в курсе?

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

В тёмно-синем лесу, где трепещут осины...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "От этого никуда не уйти", - Лавров вновь заявил о необходимости диалога Киева с представителями ОРДЛО

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Фото на память

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Обмен мыслями

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Красные линиии

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

...после 2024 года

Читайте на "Цензор.НЕТ": WADA на 4 года отстранило Россию от международных спортивных соревнований

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Анализы "русского мира"

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