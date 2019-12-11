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11.12.19 01:52

Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы. ФОТОрепортаж

Мужчина переходил в неположенном месте шестиполосную проезжую часть с двойной сплошной разметкой. Пешеход скончался на месте, мотоциклист - в больнице с переломами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Вартові еспресо".

ДТП произошло на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева.

Мотоцикл после того, как сбил мужчину, пролетел еще около 100 метров до полной остановки, сообщают очевидцы.

Пешеход-нарушитель скончался на месте. Водителя мотоцикла доставили в больницу. Предварительный диагноз – переломы конечностей.

На месте работает полиция.

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Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы 02
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