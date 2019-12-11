На территории бывшего завода "Радикал" в Киеве зафиксировано значительное превышение норм испарений ртути, - министерство. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные министерства.

Отмечается, что загрязненная территория не ограждена и не находится под охраной.

"Проведя измерения испарения ртути, получили показатель превышения нормы от 4-х до 16-ти раз на разных участках. Летом показатель достигает 0 до 40 раз. Загрязненная территория не ограждена и не находится под охраной. Рядом построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье", - говорится в сообщении.

Заместитель профильного министра Роман Абрамовский отметил, что первоочередная задача на сегодня - закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха.

"На следующей неделе мы договорились встретиться с депутатами и найти пути решения этой экологической проблемы", - заявил Абрамовский.

Кроме того, он сообщил, что КГГА начинает работу над проектом по демеркуризации завода "Радикал".

Завод "Радикал" расположен в Днепровском районе Киева. В советские времена здесь был засекреченный военный объект, за стенами которого изготавливали телескопы для подводных судов. Теперь, по данным министерства, это территория с более чем 200 тысячами тонн загрязненных строительных конструкций и грунтов. Предприятие остановило работу в июле 1996 года.

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