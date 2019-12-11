Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
11.12.19 11:54

Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Сумах полиция пресекла деятельность подпольного казино в одном из местных кафе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Сумской области.

Его организатор - 56-летний местный житель. Вместе с двумя сообщниками он устроил игорный зал в одном из местных кафе. Вчера работники полиции и прокуратуры при поддержке спецподразделения КОРД "посетили" казино в разгар игры.

Установлено, что зал работал в закрытом режиме. Пользуясь средствами конспирации, его организаторы еженедельно, во вторник и пятницу, собирали в подпольном зале любителей азартных игр.

"Вчера во время санкционированного обыска детективами следственного управления и сотрудниками отдела по борьбе с торговлей людьми были обнаружены и изъяты два покерных стола, игровое оборудование, документация и долговые расписки. Сейчас продолжаются следственные действия по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).

Ход следствия находится под процессуальным руководством прокуратуры. Решается вопрос об объявлении о подозрении лицам, причастным к противоправной деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция 01
Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция 02
Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция 03
Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100