Военнослужащие Нацгвардии из состава ОС сдали кровь для жителей Донетчины, - штаб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, подобные акции проходят не впервые. На этот раз к акции присоединились более десяти нацгвардейцев, среди них как "новички", так и "опытные" доноры.

"Для меня это уже пятое донорство и первое - в районе проведения операции Объединенных сил", - рассказывает инструктор Руслан. Гвардеец впервые пошел на станцию ​​переливания крови со сослуживцами в Днепре, и вот уже более года каждые два месяца сдает кровь.

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"Это очень нужное дело, ведь наша кровь может спасти чью-то жизнь", - говорит мужчина.

Полученную кровь работники медицинского учреждения передадут на станцию ​​переливания крови Донецкой области, ведь донорский материал нужен всегда, отметили в больнице.



Фото: пресс-центр ОС/Facebook