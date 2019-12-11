Женщина вылетела через лобовое стекло автобуса и попала под его колеса из-за столкновения с легковушкой на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольской области.

Между селами Чистилов и Большой Глибочок не разминулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Тернополь-Чистилов. По предварительной информации, причина столкновения - выезд на полосу встречного движения.

На момент удара в общественном транспорте находились около десяти пассажиров. В результате удара 65-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем, вылетела через переднее стекло, а затем попала еще и под переднее колесо автобуса. Ее спасти не удалось.

В больницу доставили четырех пассажиров, а также водителя автомобиля.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая и установит причину несчастья.

Событие внесено в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК.

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