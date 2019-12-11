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11.12.19 17:56

Доверенное лицо российского вора в законе Гули Бакинского задержали на Луганщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По планам Бакинского, его человек должен был установить контроль за деятельностью преступных групп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Для этого гражданин Республики Азербайджан планировал организовать встречу с криминальными элементами, так называемую "сходку".

Чтобы не позволить криминальным элементам влиять на криминогенную ситуацию в области, полицейские установили место нахождения доверенного лица "вора в законе" - частный дом в Лисичанске.

Во вторник, 10 декабря, он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска у него и изъяли оружие и боеприпасы, а также наркотические средства.

Решаются вопросы об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения. Кроме того, после проведения экспертизы изъятых веществ возможна дополнительная квалификация его действий - по статье 309 Уголовного кодекса Украины.

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Доверенное лицо российского вора в законе Гули Бакинского задержали на Луганщине, - Нацполиция 01
Доверенное лицо российского вора в законе Гули Бакинского задержали на Луганщине, - Нацполиция 02
Доверенное лицо российского вора в законе Гули Бакинского задержали на Луганщине, - Нацполиция 03

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