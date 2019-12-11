Болельщики развернули баннер "Свободу Маркиву" во время футбольного матча "Шахтера" с итальянской "Аталантой". ФОТО

Как отметил в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов - "это требование справедливости".

Бутусов подчеркнул: "Прямо сейчас на мачте Лиги чемпионов "Шахтера" с итальянской "Аталантой" украинские болельщики развернули на центральной трибуне огромный баннер "L Italia, libera Vitaliy! FreeMarkiv" - "Италия, освободи Виталия Маркива!"

Украина глубоко возмущена приговором итальянского суда гражданину Италии и Украины, добровольцу Нацгвардии Виталию Маркиву, которого без всяких доказательств итальянский суд по заказу российских спецслужб приговорил к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андрея Рокелли, который был убит находясь в рядах банды террористов под Славянском в 2014-м году, и к смерти которого Маркив не имел никакого отношения.

Свобода Маркиву - это требование справедливости, и требование покончить с позорным влиянием российских спецслужб в итальянской судебной власти. Украина никогда не откажется от борьбы за свободу Виталия!"







Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.