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11.12.19 22:01

Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве. ФОТОрепортаж

В селе Морозовка на Ривненщине местные жители связали и искалечили годовалую овчарку, жившую на пилораме, и бросили ее умирать. Поводом для расправы стало то, что собака задушила 6 кур. ВНИМАНИЕ! Фото содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам с ослабленной психикой, беременным и несовершеннолетним.

Об этом написала в Facebook зоозащитница Юлия Петренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Абсолютно контактная собака, следуя инстинктам, забежала в курятник. Ее оттуда выманили, на что она без всякой боязни пошла. Садисты связали несчастное животное. Били и издевались долгое время. Выкололи глаза, размозжили голову и оставили умирать. А спустя несколько часов еще живую собаку, перекинули через забор людям, которые и вызвали ветеринаров. Усыпить собаку оказалось не чем. Она умирала в агонии страшнейшей боли целый день", - написала она.

Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве 01Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве 02

Сегодня группа зоозащитников из Киева устроила в Морозовке акцию протеста.

Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве 03Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве 04

Читайте на Цензор.НЕТ: В центре Харькова возле дверей бутика повесили труп овечки с распоротым животом, - полиция. ФОТОрепортаж

Заявление зоозащитников о преступлении внесено в ЕРДР, сообщили в полиции. Полицейские изъяли останки собаки, их отправят на экспертизу в Харьков. 55-летний местный житель объяснил сотрудникам полиции, что собака, жившая на пилораме, задушила 6 кур – 4 его и 2 его соседа.

Теперь мужчине готовят подозрение по ст. 299 ККУ (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве 05
Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве 06

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