Патрульные задержали в Киеве фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

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Вчера, около 14 часов, на Оболонском проспекте патрульные заметили автомобиль Ford, который имел полицейскую символику и был оборудован проблесковыми маячками.

Инспекторы остановили автомобиль чтобы проверить наличие разрешения на использование соответствующей символики и специальных световых устройств, поскольку устанавливать их разрешено только на оперативные или специальные транспортные средства.

За рулем находился 24-летний молодой человек в форменной одежде полицейских. Но никаких документов, удостоверяющих его принадлежность к правоохранительным органам, как и разрешения на использование специальных устройств предоставить не смог.

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На водителя патрульные составили протокол по ч.1 ст. 184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) и протокол по ст. 122-5 (Нарушение требований законодательства по установлению и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств) КоАП.

Автомобиль патрульные эвакуировали на штрафстоянку.



Фото: патрульная полиция





