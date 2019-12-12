Чиновник миграционной службы систематически вымогал взятки у иностранцев на Херсонщине, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от иностранцев за ускоренную легализацию и невыдворение из страны нарушителей миграционного законодательства. Стоимость "услуг" злоумышленника зависела от платежеспособности мигрантов, сложности случая и в среднем составляла $1 тыс.

Задержали чиновника рядом с местом работы при получении взятки в размере 20 тыс. грн от гражданина одной из стран Центральной Азии.

Во время обысков по местам жительства и работы, а также в личном автомобиле злоумышленника правоохранители обнаружили еще 34 тыс. грн.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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