Пьяная женщина на Киевщине ударила патрульного ногой в голову, у него сотрясение, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Таким образом 30-летняя женщина в нетрезвом виде пыталась "противостоять произволу полицейских".

Инцидент произошел на контрольном стационарном пункте полиции автодороги Киев-Одесса возле города Белая Церковь.

Наряд патрульной полиции остановил автомобиль, который двигался с одной включенной фарой. Во время остановки работники полиции проверили документы у водителя, который сразу устранил техническую неисправность и сел за руль, чтобы ехать дальше.

Однако в это время из машины вышел пассажир, который имел явные признаки опьянения, и начал выяснять у патрульных причину остановки. Вел себя нагло, на замечания полицейских не реагировал, выбежал на проезжую часть дороги. Чтобы уберечь мужчину от трагических последствий, правоохранители пытались его оттащить от трассы.

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Именно тогда "на защиту своего родственника" вышла из машины молодая женщина. Она неожиданно изо всей силы нанесла ногой удар в голову одному из патрульных полицейских.

30-летнюю женщину задержали и установили, что содержание алкоголя в крови составил 1 промилле.

Пострадавшему полицейскому врачи диагностировали травму головы и сотрясение мозга.

По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Женщине, которая сейчас находится в изоляторе временного содержания, грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

А ее родственник отделается уплатой штрафа. Работники полиции составили в отношении него три административных протокола за нарушение ПДД пешеходами, за появление в общественных местах в пьяном виде и злостное неповиновение правоохранителям.

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