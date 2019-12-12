СБУ выявила многомиллионную схему уклонения от налогов в порту Херсона. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники СБУ установили, что коммерческая структура, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции, организовала противоправный механизм минимизации платежей в госбюджет. Сделки злоумышленники проводили в два этапа.

Сначала у местных представителей реального сектора экономики дельцы закупали за наличные оптовые партии сельхозпродукции. После этого продукцию экспортировали в другие страны по поддельным документам о происхождении и заниженной стоимости. Доходы от реализации товара за рубежом накапливались на счетах аффилированных с дельцами фирм-нерезидентов.











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Только в течение 2019 года злоумышленники провели экспортных операций на сумму более миллиарда гривен. Сейчас точная сумма нанесенного государственному бюджету ущерба устанавливается. Во время обысков по адресам фирм-участников схемы, по месту жительства фигурантов дела, а также на территории Херсонского морского торгового порта была изъята документация, компьютерная техника и черновая бухгалтерия, подтверждающая противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливается причастность должностных лиц контролирующих органов к противоправной схемы.