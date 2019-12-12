Пилоты разбившегося в РФ Ми-28H участвовали в агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, волонтеры InformNapalm установили, что боевые вертолеты этого полка в 2018 году участвовали в агрессии против Украины, когда в нейтральных водах атаковали украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".

Год назад, 3 декабря 2018, международное разведывательное сообщество InformNapalm собрало и опубликовало личные данные офицеров 55-го вертолетного полка, который участвовал в нападении на украинские катера. Среди указанных лиц были и заместитель командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке Алексей Склянкин и командир эскадрильи Ми-28H Руслан Кушниренко, погибшие вчера при весьма странных обстоятельствах - по предварительным сообщениям Министерства обороны РФ, причиной катастрофы стал сильный туман.

Однако, специалисты отмечают, что вертолет Ми-28H "Ночной охотник" (по кодификации НАТО: Havoc) создан для выполнения боевых задач, в том числе и в плохих погодных условиях. Поэтому версия о катастрофе из-за тумана выглядит недостаточно обоснованной.

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На данный момент следствие также рассматривает две предварительные причины катастрофы: техническая неисправность или ошибка в пилотировании боевой машины. Но указанные пилоты имели большой опыт и вряд ли могли ошибиться в пилотировании. Поэтому вероятной остается версия о технической неисправности Ми-28H.

Некоторые специалисты, которых опросили волонтеры InformNapalm, не исключают, что настоящей причиной гибели офицеров, занимавших высокие руководящие должности в 55-м вертолетном полку, является заказное убийство с целью "зачистки свидетелей и исполнителей военных преступлений". Российские источники отмечают, что заместитель командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке Алексей Склянкин имел значительный боевой опыт и участвовал в боевых операциях в Сирии.