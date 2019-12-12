Стрельба в Яготине: злоумышленник сбежал через черный ход, введен план "Сирена". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную полицию.

"После стрельбы мужчина сразу спрятался в собственном дворе за высоким забором. Затем он с оружием сел в автомобиль "Опель Виваро", незаметно выехал на другую улицу с противоположной стороны двора", - сказано в сообщении.

Отмечается, что позже этот автомобиль обнаружили на одной из улиц города, в салоне полицейские выявили магазин, 30 патронов калибра 5,45 мм. Автомобиль и боеприпасы были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Кроме того, при обыске в жилище злоумышленника работники полиции изъяли два мобильных телефона, револьвер системы "Наган", 25 патронов различного калибра, нож. Во дворе найдены гильзы 12-го калибра. Все вещественные доказательства были направлены на проведение экспертиз.





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По фактам совершенных правонарушений полиция открыла два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Для задержания злоумышленника на территории 5 районов Киевской области по приказу главы Нацполиции Киевщины введена специальная полицейская операция "Сирена".

Полиция просит граждан не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, вчера, 11 декабря, в Яготине Киевской области была введена спецоперация "Гром" для задержания неизвестного, который открыл огонь по экипажу полиции. В результате стрельбы поврежден автомобиль, полицейские не пострадали.