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12.12.19 15:59

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО. ФОТОрепортаж

Жизнь Киевского следственного изолятора, руководство которого разрешило журналистом провести съемку внутри учреждения пенитенциарной системы.

Киевский СИЗО изнутри в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 01

СИЗО изнутри 

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 02
Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 03

В корпусе

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 04

Камеры 

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 05

Творчество заключенных на выключателе 

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 06

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 07

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 08

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 09

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 10

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 11

В камере

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 12

Картинка в камере

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 13

Кот в тюремном коридоре

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 14

Церковь во внутреннем дворике 

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 15
Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 16

Помещение для хозяйственного персонала, отбираемого из заключенных - условия содержания - получше

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 17

Комната для длительных свиданий

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 18

Спортзал

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 19

Корпус для несовершеннолетних

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 20

Распрядок дня для несовершеннолетних

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 21
Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 22
Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 23

Кот в тюремном коридоре

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 24

Надстройка над крышей - прогулочный дворик 

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 25
Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 26

Прогулочный дворик

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 27

Стена в женском корпусе

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 28

Начальник СИЗО - Руслан Ромашков.

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 29

Объявление о наборе на работу

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 30

Пакет от крутого бренда на мусорке в СИЗО 

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 31

ФОТО - Олег Богачук 

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