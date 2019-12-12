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12.12.19 19:24

Тела трех погибших воинов Сергея Сироты, Андрея Войтовича и Виктора Прусского привезли на малую родину - Волынь и Ривненщину. ФОТО

12 декабря в Ривненскую и Волынскую области доставили тела трех погибших военнослужащих 14-й ОМБр: Сергея Сироты, Андрея Войтовича (оба - с Волыни) и Виктора Прусского (жителя Ривного), которые погибли 9 декабря вечером в районе населенного пункта Золотое Луганской области от смертельных минно-взрывных ранений, получивших во время подрыва противотанкового минного шлагбаума, который произошел во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

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Как передает Цензор.НЕТ, сначала траурный кортеж остановился в Ривном, где завтра состоится прощание с Виктором Федоровичем Прусским, о чем сообщает местное издание rivne1.tv.

Тела Андрея Владимировича Войтовича и Сергея Николаевича Сироты повезли дальше, в Луцк, где сначала состоится отпевание, и похороны в их родных деревнях Квитневом (11.00) и Щуринен (в 13.00) соответственно. Об этом говорится в материале местного издания Район.Рожище.

У Виктора Прусского остались мать и сестра, у Андрея Войтовича - жена и двое сыновей, у Сергея Сироты - мать и двое братьев.

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Тела трех погибших воинов Сергея Сироты, Андрея Войтовича и Виктора Прусского привезли на малую родину - Волынь и Ривненщину 01

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