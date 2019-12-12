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12.12.19 21:46

Продление закона об особом статусе Донбасса, "Краткая история человечества" в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря. ФОТОрепортаж

В рабочий день 12 декабря депутаты продлили действие закона об особом статусе Донбасса, создала следственную комиссию по факту убийства Гандзюк и других активистов, а также упростила выдачу паспортов для жителей зоны ООС и переселенцев.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 01

Начало работы ВР 12 декабря - у трибуны установлены новогодние елки

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 02

Д.Гурин из "СН"

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 03

В.Ивченко и Н.Шуфрич

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 04

С.Бабак в президиуме ВР

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 05

В.Новинский с нардепом от "СН" Культенко

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 06

А.Герус и А.Иванчук

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 07
Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 08

Диалог П.Порошенко и С.Вакарчука

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 09

Д. Гетманцев из "СН"

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 10

Результаты голосования за продление особого статуса Донбасса

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 11

Вышедшая из "СН "Анна Скороход

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 12


Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 13

Президиум ВР

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 14

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 15
Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 16

Сопредседатель фракции СН ДАрахамия, М. Бужанский обучают самообороне коллегу Ю.Яцкив

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 17

А.Загоруйко с коллегой

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 18

Скандальный Б.Яременко

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 19

Л.Буймистер с коллегой

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 20

А.Гончаренко и В.Сюмар

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 21

А.Дубинский с коллегой

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 22

Депутатские типажи

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 23

Арахамия, Гетманцев и Дубинский 

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 24

В руках нардепа Ю.Шаповалова  "Краткая история человечества" Ю.Н Харари

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 25

Переписка самовыдвиженца П.Люшняка (Член аграрного комитета ВР 8-го созыва. Семье принадлежит фермерское хозяйство "Синевир" и доля в "Галич Агро-Стек"

"Добрий день. Трім питає за гроші. Коли зможемо віддати? Бойко має пшеницю, я казав що ми заберемо, ціна в нас 4000".


Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 26

Вакарчук и Рахманин голосуют

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