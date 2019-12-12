Продление закона об особом статусе Донбасса, "Краткая история человечества" в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Начало работы ВР 12 декабря - у трибуны установлены новогодние елки
Д.Гурин из "СН"
В.Ивченко и Н.Шуфрич
С.Бабак в президиуме ВР
В.Новинский с нардепом от "СН" Культенко
А.Герус и А.Иванчук
Диалог П.Порошенко и С.Вакарчука
Д. Гетманцев из "СН"
Результаты голосования за продление особого статуса Донбасса
Вышедшая из "СН "Анна Скороход
Президиум ВР
Сопредседатель фракции СН ДАрахамия, М. Бужанский обучают самообороне коллегу Ю.Яцкив
А.Загоруйко с коллегой
Скандальный Б.Яременко
А.Гончаренко и В.Сюмар
Депутатские типажи
Арахамия, Гетманцев и Дубинский
В руках нардепа Ю.Шаповалова "Краткая история человечества" Ю.Н Харари
Переписка самовыдвиженца П.Люшняка (Член аграрного комитета ВР 8-го созыва. Семье принадлежит фермерское хозяйство "Синевир" и доля в "Галич Агро-Стек"
"Добрий день. Трім питає за гроші. Коли зможемо віддати? Бойко має пшеницю, я казав що ми заберемо, ціна в нас 4000".
Вакарчук и Рахманин голосуют