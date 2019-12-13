Суд отпустил подозреваемого в избиении "слуги народа" Богданца экс-нардепа Кайду на поруки. ФОТО

"12 декабря 2019 г., в день задержания народного депутата VII созыва от ВО "Свобода" Алексея Кайды, Фемида Печерского районного суда избрала меру пресечения националисту. "Свободовца" отпустили благодаря вмешательству ряда парламентариев, которые взяли его на поруки", - пишет пресс-служба ВО "Свободы", передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен народным депутатам и депутатам Киевсовета, которые взяли меня на поруки, а также побратимам из "Свободы", "Правого сектора", ОУН и "Национального Корпуса". Особенно благодарен представителям СМИ, которые объективно осветили это событие. Мы можем влиять и давить на власть - это право гарантировано нам Конституцией Украины. Когда украинцы против продажи земли или стратегических предприятий, то политики должны это учитывать, а не устранять активных патриотов, в частности сажая их в тюрьму", - прокомментировал ситуацию Алексей Кайда после решения суда.

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Напомним, 11 декабря экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. Позже драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда из "Свободы".

После драки нардеп Богданец был госпитализирован. По словам Богданца, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и много других повреждений.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца. Столичная полиция открыла производство.

Утром в четверг, 12 декабря, правоохранители пришли с обыском к экс-народному депутату от ВО "Свобода" Алексею Кайде и задержали его.