Ветеран АТО Александр Завитайло умер в больнице от разрыва тромба. Прощание с ним состоится сегодня в Днепре. ФОТО

Об этом сообщила волонтер из Днепра Дарья Андрусенко-Якотюк, передает Цензор.НЕТ.

"Завитайло Александр Николаевич воин 43_Патриот умер сегодня (11 декабря. - Ред.) в больнице от разрыва тромба. Я не знаю, что писать... Сцукааа, как? Ну как? Мы только с похорон и снова нет нашего брата. Осталась жена и мать. Помощь семье: 4149 6293 8029 0361 Дубина Жанна Владимировна. Боль", - сообщила волонтер.

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"Прощание состоится по адресу: г.Днепр, Левобережный 3, переулок Фестивальный 2, первый подъезд в 12.00, захоронение Левобережное кладбище примерно в 12.40 (13.12.2019)", - добавила она.



